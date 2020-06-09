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Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonasını "Elbeyati" kazandı

Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonası'nda "Elbeyati" birinciliği elde etti.

Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonasını
09.06.2020 09:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:34

Türkiye On-line Briç Takımlar Şampiyonası'nda "Elbeyati" birinciliği elde etti.

Türkiye Briç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 317 takımın katıldığı şampiyonada kulüp elemeleri sonucunda 120 ekip, nakavt aşamasına kaldı.

"Refref" takımını 6 bordluk uzatmalara giden final maçında 90-83 yenen "Elbeyati" takımı şampiyon oldu.

İkinciliği "Refref" alırken, yarı finalde oynama başarısı gösteren "Senyörler" ve "Nakkaş" üçüncülüğü paylaştı.

Kaynak: AA

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