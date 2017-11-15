Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Yardım İçin Koştu

Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ve içerisinde 40 STK'nın yer aldığı ADIMADIM yardımseverlik koşusu bundan 12 yıl önce Türkiye omurilik Felçlileri Derneği ve Tek bir kişinin koşmasıyla başlamıştır. Son koşuda TOFD' yararına 585 BİN TL. bağış toplanmış 191 akülü tekerlekli sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmıştır.

Bu yıl yapılan koşuda Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği adına bir çok ünlü isim bu etkinliğe katılarak, köprüde yerini almıştır.

Bu yıl da bir çok kurumsal firma ekipleriyle birlikte Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinin akülü tekerlekli sandalye kampanyası için sabah saat 09: 00 da start noktasında yerini alarak 8KM-15KM-42KM şeklinde ki farklı parkurlarda yarıştı.

Adım Adım oluşumu içerisinde yer alan bağış kampanyası 26 Kasım'a kadar devam edecek. Kampanyanın açıldığı tarihten bu yana 40 STK için gönüllüler ve destekçiler tarafından 10 Milyon TL. bağış toplandı. Hedef 12 Milyon TL.

Bu güne kadar yapılan bağışlar sayesinde 30 sivil toplum kuruluşu aracılığı ile 102,000 canlının hayatı değişmiştir.

Yapmanız gereken, www.adimadim.org sitesinden desteklediğiniz STK'yı seçmek. Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği adına kayıt yaptıran koşucular tüm çevresine, eş ve dostlarına dijital bir mektup göndererek bağış toplayabiliyor. Sizde onlara bağış yaparak kampanyaya destek sağlayabilirsiniz.

TOFD'nin toplamış olduğu bağışlarla alınan sandalyeler 2 ARALIK Günü Türkiye Omurilik Felçlileri Derneğinde bağış yapan gönüllülerinde katılımıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktır.

Yardımseverlik koşusu sırasında gönderilen mektuplar sayesinde sadece bağış toplamazsınız aynı zamanda kalbinizi ısıtan bir amaç için, çözülmesini arzu ettiğiniz bir amaç için, dikkat çekmek istediğiniz bir amaç için sosyal çevrenize mail gönderip duyuru yaparsınız. Bu bir nevi yardımseverlik koşusu yaptığınız STK için elçiliktir. Bağışın yanısıra farkındalık yaratır ve bu sorunun çözümüne katkıda bulunursunuz.

Sağlıklı ve güzel günlerde iyilik peşinde koşun.