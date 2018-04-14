AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine operasyonuna ilişkin, "Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret eden Karacan, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki Beşşar Esed rejimine yönelik operasyon hakkındaki sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin bu konudaki tutumunu değerlendiren Karacan, şöyle konuştu:

"Uzun zamandır bizim Türkiye olarak konumumuz çok önemli. O kadar bir hassas noktadayız ki Türkiye olarak, harita olarak. Tabii bu noktada uzun süredir Suriye'nin yapmış olduğu insanlık dışı bir olay, tüm dünya kamuoyuyla paylaşılıyordu. Deniyordu ki bunu siz de biliyorsunuz, iki bölgede özellikle insanlığı katleden sinir gazıyla ilgili bir çalışma olduğunu tüm dünya bir şekilde paylaşıyordu kamuoyuyla. Bir ülkenin insanlarının sinir gazıyla katledilmesini, bu ülke rejiminin, Esed rejiminin insanlığa yapmış olduğu bir ayıp olarak görüyoruz."

Karacan, burada hassa bir nokta olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle ABD, İngiltere ve Fransa'nın yapmış oldukları operasyonda Türkiye'ye de -yan sınır komşumuz olarak müdahil ederek- bilgi vermesi, bu işin ne kadar hassas bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Biz sınırlarımızı da biliyoruz hakkımızı da biliyoruz. Oradan bize tehlike gelmemesi lazım. İşte Afrin'de olduğu gibi. İnsanlık ayıbı yaşanmaması lazım. Muhakkak halk şunu istiyor; rejim değişikliği istiyor. İnşallah hayırlara vesile olur. İnsanlığa yapılacak her türlü olumsuz şeyin karşısındayız."

Genel Başkan Yardımcısı karacan, daha sonra Uygulama Oteli'nde düzenlenen STK Buluşmasına katıldı.

Karacan, toplantıya katılan STK'ların temsilcilerine "Yalova'mıza daha iyi hizmet edebilmek için isteklerinizi, taleplerinizi alıp, gerekli yerlere bunları ileterek sizlere geri dönüşünü sağlayacağız." diye seslendi.

Toplantıya, AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel de katıldı.