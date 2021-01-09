Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı
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Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

09.01.2021 17:19 | Son Güncelleme: 09.01.2021 17:22
Türkiye okyanusun ortasında ilaçları tükenen vatandaşına ilaç ulaştırdı

Dışişleri Bakanlığı, çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası bir Türk vatandaşına, diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.

Dışişleri Bakanlığı, çalıştığı gemi Hint Okyanusu'ndayken alması gereken ilaçları tükenen böbrek hastası bir Türk vatandaşına, diplomatik kargoyla ilaç ulaştırdı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hint Okyanusu'nda Türk bandıralı bir gemide çalışan, böbrek nakli geçirmiş bir Türk vatandaşının hayati önemdeki ilaç ihtiyacını giderdiklerini bildirerek, "Okyanusun ortasında da umudun adı Türkiye!" mesajını paylaştı.

Buna göre, geminin Malezya'daki bir limana uğrayacağını ve ilaçları teslim alabilmek için birkaç saatlik süresi olacağını öğrenen Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ilaçları Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine diplomatik kargoyla iletti.

Büyükelçilik yetkilileri ise Türk vatandaşını bularak ilaçları teslim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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