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Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

AA, Veysel Altun - Spor
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Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası Samsun'da devam ediyor

Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası final müsabakaları, Samsun'da gerçekleştiriliyor.

SAMSUN (AA) - Türkiye Okullararası Bowling Şampiyonası final müsabakaları, Samsun'da gerçekleştiriliyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığı programında yer alan Bowling Türkiye Şampiyonası, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde düzenleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları ve Özel Spor Salonları Birimi Şube Müdürü İbrahim Irmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonaya 31 ilden 192 sporcunun katıldığını belirterek, yarın düzenlenecek madalya töreniyle organizasyonun tamamlanacağını söyledi.

Müsabakalara Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden katılan Poyraz Öztekin de antrenmanlarını alışveriş merkezlerindeki salonlarda yaptıklarını, ilk dört takım arasına girmeyi hedeflediklerini kaydetti.

AA / Veysel Altun - Spor

Türkiye, gençlik, Samsun, Spor, Haberler

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