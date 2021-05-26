Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
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Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de Merkezefendi Hayırseverler Ortaokulu Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında 8. sınıf katagorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı.

Denizli'de Merkezefendi Hayırseverler Ortaokulu Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında 8. sınıf katagorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici şampiyon takım ile bir araya geldi.

Merkezefendi Hayırseverler Ortaokulu Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Şampiyonasında 8. sınıf katagorisinde Türkiye Şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza atan takım, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ile bir araya geldi. Şampiyon takımın öğretmeni, öğrencilerini, okul müdürünü ve öğrencilerin ailelerini makamında kabul eden Müdür Ekici, Ankara'da yapılması planlanan ödül töreni salgın tedbirleri kapsamında gerçekleştirilemediğini, Şampiyonların derece belgeleri, kupa ile madalyaları Türkiye Zeka Vakfı tarafından Denizli'ye gönderildiğini aktardı.

"Her başarının altında sıkı bir çalışma ve emek vardır"

İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici makamında şampiyonlara madalyalarını ve kupayı takdim etti. Müdür Ekici; "Başarı tesadüfi bir olay değildir. Her başarının altında sıkı bir çalışma ve emek vardır. Bugün Hayırseverler Ortaokulumuzun Zeka Oyunları takımının başarısı da 3 yıllık bir emeğin ürünü olarak ortaya çıktı. Birlik ve beraberlik içerisinde takım ruhu ile çalıştığımız sürece daha da büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Başarı için akademik çalışmaların yanı sıra aynı zamanda da sosyalleşme adına bize keyif veren hobilerimiz veya bir takım yeteneklerimizi ortaya çıkaracak çalışmalara yönlenmeliyiz. Türkiye Şampiyonu olan öğrencilerimizin hayatları boyunca zeka oyunlarına olan ilgilerinin başarılarına çok büyük katkısı olacaktır. Hayırseverler Ortaokulu Zeka Oyunları takımımız; İl-BöIge ve Türkiye Finalleri şeklinde yapılan zorlu maratonda birinciliği elden bırakmayarak Türkiye Şampiyonu oldu. Denizli ilinin adını en başa yazdıran; Öğretmenimiz Melis Bekcan, öğrencilerimiz Alper Bacanlı, Zeynep Deren Gazioğlu ve Bengisu Erten ile Okul Müdürümüz Osman Kovan'ı kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den
Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları şampiyonu Denizli'den

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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