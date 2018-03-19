Türkiye Okul Sporları Badminton Gençler Şampiyonası, oynanan final karşılaşmalarının ardından sona erdi.

Edirne'de düzenlenen ve 4 gün süren şampiyonada 190 sporcu ter döktü.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan final karşılaşmaları sonucu erkekler kategorisinde Bursa Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kızlar kategorisinde ise İstanbul Özel Beykent Okyanus Anadolu Lisesi rakiplerini yenerek şampiyon oldu.

Turnuvada birinci olan takımlar Türkiye'yi 19-25 Nisan tarihlerinde Hindistan'da yapılacak Dünya Okul Sporları Şampiyonası'nda temsil edecek.

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF) Eğitim Kurulu Başkanı Ramazan İmamoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şampiyonanın heyecanlı karşılaşmalara sahne olduğunu söyledi.

Türkiye'nin badminton alanında son yıllarda önemli yatırımlar yaptığını ve karşılığında sportif başarılar elde etmeye başladığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Nisan ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na gidecek takımlar burada belirleniyor. Maçlar çok çekişmeli geçiyor. Burada kız takım ve erkek takımları şampiyonluk için yarışıyor. Burada başarılı olan kız ve erkek takımları Hindistan'ın Pune şehrinde yapılacak şampiyonada ülkemizi temsil edecek. Badmintonda son dönemde güzel ilerlemeler kaydedildi. Uluslararası şampiyonalarda derece yapan sporcularımız var. Altyapıya da önem veriyoruz. 3 ay önce federasyonumuza bağlı bir eğitim merkezi hizmete girdi. Kamplarımız çok faydalı geçiyor. Badminton Türkiye'de daha iyi konuma gelecek."