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Türkiye Okçuluk Federasyonundan mobil uygulama

Türkiye Okçuluk Federasyonu, üyeleri için hazırladığı 'TOF Mobil Uygulaması'nı mobil cihazlar üzerinden erişime açtı.

27.04.2020 13:30 | Son Güncelleme: 27.04.2020 13:30
Türkiye Okçuluk Federasyonundan mobil uygulama

Türkiye Okçuluk Federasyonu, üyeleri için hazırladığı 'TOF Mobil Uygulaması'nı mobil cihazlar üzerinden erişime açtı.

Federasyondan yapılan açıklamada, iletişim alanlarındaki gelişmelerin yakından takip edildiği vurgulanarak, "Kurumsal yapımız içerisinde yer alan TOF Bilişim Ekibimiz, dijital dünyadaki yeniliklerin teknolojik altyapımıza entegrasyonu için çözümler üretmeye devam etmektedir. Sürdürmekte olduğumuz araştırma-geliştirme çalışmalarının yeni ürünü olarak 'TOF Mobil Uygulaması', bugün itibarıyla kullanıma açılmıştır." denildi.

Söz konusu mobil uygulama sayesinde federasyonla ilgili tüm gelişmelerin www.tof.gov.tr adresinden takip edilebileceğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"iOS ve Android tabanlı cihazlarda çalışabilmekte olan TOF Mobil Uygulaması, GooglePlay veya App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir. Federasyonumuz tüm kurum ve çalışanları ile değerli üyelerinin hayatını kolaylaştıracak dijital çözümler ve teknolojik yenilikler üretmeye devam edecektir."

Kaynak: AA

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