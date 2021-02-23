Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu'ndan milli takıma ziyaret
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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu'ndan milli takıma ziyaret

23.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:48
Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Topaloğlu'ndan milli takıma ziyaret

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren Okçuluk Milli Takımı'nı ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, başkan vekili Hüsnü Kocaoğlu ile genel sekreter Sirer Aydın'ın da eşlik ettiği ziyarette Topaloğlu, Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin'den hazırlıklar hakkında bilgi aldı.

Çalışmaları izleyen başkan Topaloğlu, mili sporcularla bir süre sohbet edip, kendilerine başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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