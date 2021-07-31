Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun acı kaybı
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Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun acı kaybı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun acı kaybı
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi Perihan Topaloğlu, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu'nun eşi Perihan Topaloğlu, 62 yaşında yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden Perihan Topaloğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Büyük Orta Camisi'nden kaldırılarak aile mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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