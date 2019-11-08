08.11.2019 16:58 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:03

Türkiye Öğretmenler Kupası Doğu Anadolu Bölge birincileri belli oldu.



Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, 4 gündür Doğu Anadolu Bölge Birinciliği müsabakaları Salon futbolu (futsal),3X3 basketbol ve voleybol branşlarında Malatya' da yapıldı. Türkiye Öğretmenler Kupası Final müsabakaları Merkez Spor Salonunda gerçekleştirildi. Malatya ve Kars Erkekler Voleybol takımının müsabakasının ardından bölge birincileri belirlenerek, dereceye giren takımların kupa ve madalyaları verildi.



Müsabakalar sonucunda, erkekler voleybol müsabakalarında Malatya, Futsal da Bitlis, kadın ve erkekler basketbol müsabakalarında Van, Erkekler masa tenisi müsabakalarında Malatya, Bayanlar masa tenisi turnuvasında Elazığ, Kadınlar voleybol müsabakasında Ağrı illeri bölge birincisi oldu. Bölge birincisi olanlar, Öğretmenler Günü Haftası'nda Ankara'ya giderek Türkiye Şampiyonluğu için mücadele edecekler.



Dereceye girenlerin kupasını İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ve diğer yetkililer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA