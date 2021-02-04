Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu
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Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu

04.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 04.02.2021 11:36
Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından gerçekleştirilen Türkiye Offroad Şampiyonası'nın isim sponsoru Petlas oldu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, sektör yatırımlarının yanı sıra sorumlu marka kimliğiyle spora ve toplumsal gelişime destek çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Petlas, TOSFED tarafından gerçekleştirilen 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'na isim sponsoru olarak destek veriyor.

Mayıs-aralık ayları arasında Antalya, Ankara, Denizli, Karabük, Sakarya, Sinop ve Kahramanmaraş'ta düzenlenecek 7 yarıştan oluşan Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası, Türkiye'nin en önemli otomobil sporu organizasyonları arasında yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, 1.000'e yakın bayisi ile Türkiye'nin dört bir yanında tüketiciler ile buluşan ve 110'dan fazla ülkeye ihracat yapan Petlas'ın, 80 farklı desen ve 2 bin 500 farklı ebatta üstün nitelikli lastikleri, yerli sermaye, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve mühendislik, yerli iş gücü ile ürettiğini aktardı.

Sporcuların birbirleri ile olduğu kadar, farklı doğa ve arazi koşulları ile de mücadele ettiği offroad sporunun içerisinde yer almanın kendilerine heyecan verdiğini belirten Özürün, şunları kaydetti:

"Türkiye'de lideri olduğumuz Ar-Ge çalışmalarımızın ilham kaynağı, ülkemizin zorlu arazi, yol ve doğa koşullarıdır. Ar-Ge gücümüzü sportif rekabete aktardığımız Petlas Motorsport departmanımız ve yarış lastiği geliştirme programımız kapsamında, TOSFED ile farklı iş birliği çalışmaları yaptık. Şimdi bu iş birliklerini bir adım daha ileri taşımaktan, Petlas 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ismimizle anılacak olmasından gurur duyuyoruz. İsim sponsorluğu çalışmamız geçen yıl start alacaktı ancak pandemi koşulları ve sağlık önlemleri nedeniyle yarışlar yapılamadı. Bu sene tüm spor camiası ve halkımız için sağlık ve başarı diliyoruz."

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da Türkiye'nin markası Petlas'ın, Türkiye'de otomobil sporlarının önemli destekçileri arasında yer aldığını aktararak, "Petlas ile TOSFED Yıldızını Arıyor projesi çerçevesinde başlayan ve ralli lastikleri geliştirilmesi ile devam eden iş birliğimizin, 2021 Türkiye Offroad Şampiyonası isim sponsorluğu ile büyüyerek gelişmesi bizleri oldukça mutlu etti. Bu iş birliğinden dolayı Petlas'a teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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