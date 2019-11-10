Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

Sinop'ta yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.

10.11.2019 11:54 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:59
Türkiye Off-Road Şampiyonasının Serenomik açılışı gerçekleşti

'ta yapılan Off-Road Şampiyonası final etabının seremonik startı verildi.


Sinop Off- Road Kulübü tarafından ve Bostancılı mevkisinde düzenlenen yarışların seremonik başlangıcı yapıldı. Serenomik açılışın yapıldığı İskele Meydanı'nda renkli dakikalar yaşandı. Yarışların startı Sinop Valisi Köksal Şakalar ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA
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