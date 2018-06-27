Türkiye Off-Road Şampiyonası, Samsun'da Yapılacak

Samsun'da, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. Ayak Yarışları yapılacak.

Vezirköprü ilçesinde 30 Haziran - 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek yarışlar hakkında Çamlık Parkı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Yarışın teknik detayları hakkında bilgi veren Vezir-off Kulüp Başkanı Abbas Tasalı, farklı kulüplerden 30 yarışçının katılacağını ilk gününde orman etabının olduğunu ikinci gününde ise özel seyirci etabının olduğunu ifade etti.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis ise organizasyonun her yıl giderek büyüdüğünü ve ilçeye misafir olarak gelecek kişilerin ağırlanması için belediye olarak gerekli katkıları sağladıklarını söyledi.

Toplantıya Vezirköprü Jandarma Komutanı Üsteğmen Selçuk Yılmaz, TOSFED Yönetim Kurulu Üyesi Metin Yılmaz, Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Levent Morkan, Vezirköprü Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, sponsor temsilcileri ve Vezir-off Kulübü üyeleri katıldı.