Türkiye Off-Road Şampiyonası öncesi yarışmacılar gösteri yaptı

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası öncesi yarışmaya katılacak 15 şehirden 42 sporcu vatandaşlara temsili start gösterisi yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ve sahipliği Cumartesi ve Pazar günü gerçekleşecek.

Organizasyona yurdun 15 ilinden 21 araç ve 42 sporcu katılacak.

Düzenlenecek şampiyona öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde start alan yarışmacılar vatandaşlara gösteri sürüşü yaptı.

Kapıçam Tabiat Parkı'nın 56 kilometrelik zorlu parkurunda yarışacak araçlar, 11-12 Aralık tarihlerinde saat 9.30'dan 17.00'ye kadar kıyasıya mücadele edecek.

Vatandaşları şampiyonaya davet eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür Spor ve Turizm Daire Başkanı Duran Doğan, "Önemli bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün büyükşehir beledimiz önündeki meydanda temsili start yapıldı. Bu şehrimizin tanıtımı için çok önemli spor yarışması. Otomobil sporları hem dünya hem de Türkiye'de yükselen bir spor dalı olarak görüyoruz. Ev sahipliği olmaktan da mutluyuz. Şampiyonanın son ayağı" dedi. - KAHRAMANMARAŞ