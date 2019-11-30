Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları başladı

30.11.2019 12:42 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:42

TÜRKİYE Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları Kahramanmaraş'ta başladı. 1'i yabancı 88 sporcunun katıldığı final yarışları, yarın yapılacak 3 etapla sona erecek ve Türkiye şampiyonu belli olacak.

Kahramanmaraş Off-Road Kulübü'nün organizasyonu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin de Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında desteğiyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından yapılan Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın final yarışları, Kapıçam Tabiat Parkı'nda başladı. 4'ü bugün, 3'ü de yarın olmak üzere toplam 7 etapta gerçekleşecek olan yarışlara 44 ekipten 88 sporcu katılıyor.

Kaynak: DHA