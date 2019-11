Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı Kahramanmaraş'ta

27.11.2019 13:07 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:12

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın son ayağı olan final yarışları Kahramanmaraş'ta düzenlenecek.



Dulkadiroğlu ilçesi Kapıçam Tabiat Parkı'nda 29 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan yarışlara, farklı ülkelerden 24'ü ulusal toplamda 44 yarışmacı ekip ve 88 lisanslı sporcu katılacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek olan yarışların son ayağına ise, "100. Yıl Kurtuluş" adı verildi.



Yarışla ilgili açıklama yapan Kahramanmaraş Kahramanlar Off-Road Doğa Sporları Kulübü (KAROFF) Başkanı Sercan Özçimen, "2018 yılında Kahramanmaraş'ta aday yarışı yapılmıştı ve o yarış sayesinde bu şampiyonayı Kahramanmaraş'a getirdik. 6. ayak yarışının ilk günü olan 29 Kasım günü ekipler, idari ve teknik kontrolleri gerçekleştirip "100. Yıl Kurtuluş" ismi verilen özel etapta antrenman yapacaklar. 30 Kasım'da Dünya Ralli Şampiyonası etaplarından esinlenerek hazırlanmış ve yüksek güvenlik önlemleri alınmış '100. Yıl Kurtuluş' etabında şampiyonluğa giden son puanlar için mücadele edecekler. 1 Aralık Pazar günü ise yarışmanın ana sponsorluğunu üstlenen Alpedo ismini taşıyan özel seyirci etabında son düzlük geçilerek '2019 Türkiye Off-Road Şampiyonu' unvanı sahibini bulacak" ifadelerini kullandı.



Şampiyonanın Kahramanmaraş yarışlarının ana sponsoru Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu ise, "Biz kendimizi turizm elçisi ilan ettik, hep söylüyoruz. Her şey şehrimiz için ve şehrimize her şey layık. Hafta sonu burada çok güzel bir etkinlik olacak ve bizlerde bu etkinliğe her şeyden fedakarlık edip katkıda bulunuyoruz. Bu değerli ekibi ve başkanımı hem kentimiz, hem de Türkiye tanıyacaktır" diye konuştu.



Hafta sonu düzenlenecek olan yarışlara davette bulunan Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yunus Kaya da, "Hafta sonu bütün adrenalin tutkunlarını Kahramanmaraş'a davet ediyoruz. Ana sponsorumuz Sami Kervancıoğlu ve diğer sponsorlara teşekkür ederiz. Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl olması nedeniyle de bizim için de çok önemli. İnşallah bu çifte mutluluğu herkesle paylaşmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA