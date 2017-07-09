Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışı Sakarya'da başladı.



Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Adapazarı Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ve Adapazarı ilçesi Korucuk mevkisinde düzenlenen organizasyonun ilk gününde şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk adına düzenlenen etabın yarışları yapıldı.



Aşırlar köyünde başlayan yarışlara S1 Kategorisinde 2, S2 Kategorisinde 7, S3 Kategorisinde 10, S4 Kategorisinde 5 olmak üzere toplam 24 araç katıldı.



Sakarya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fatih Çelikel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aşırlar ve Salmanlı köyünde trafiğe kapalı alanda yapılan özel parkurda düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışlarının 7 etaptan oluştuğunu söyledi.



Parkur uzunluğunun 95 kilometre olduğu bilgisini veren Çelikel, "Şehit kaymakam Muhammed Fatih Safitürk etabı ile başlayan yarışlar, yarın yapılacak 15 Temmuz Şehitleri etabı ile sona erecek. Tüm yarışmacılara başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.



Muhammed Fatih Safitürk adına düzenlenen ilk gün yarışlarında ilk 3 sırada 54 Otomobil Sporları Kulübü sporcuları yer aldı.



Sakaryalı pilotlardan Gökhan İçen-Arda Arslan ikilisi birinci olurken, Mustafa Saray-Samet Zurnacı çifti ikinciliği, Engin Başkurt-Şükrü Mindiloğlu ikilisi ise üçüncülüğü elde etti. Takım sıralamasında ise 54 Redline takımı ilk sırada günü tamamladı.



Yarışlar, yarın sona erecek.