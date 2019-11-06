Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayağı Sinop'ta

06.11.2019 16:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:48

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak yarışları 09-10 Kasım tarihleri arasında Sinop'ta yapılacak.



Sinop Off Road Kulübü, 09-10 Kasım 2019 tarihleri arasında Sinop'ta gerçekleşecek olan Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. Ayak yarışı ile ilgili olarak basın toplantısı düzenledi. 2018 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda birincilik elde eden Sinop Off-Road Kulübü, bu yıl da birincilik için mücadele edecek.



Yarış hakkında bilgi veren Sinop Off-Road Kulübü Başkanı ve aynı zamanda şampiyon unvanına sahip pilot Cevdet Durdu, "Yarışımız iki gün sürecek. 1. günü, geçtiğimiz haftalarda elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz Sinop'un değerli simalarından olan Yalçın ağabeyimizin ismini taşıdığı 'Yalçın Öztaban Orman Etabı' Akliman'da saat 12.00'de start alacak. 2. günü ise 'Atam İzindeyiz Seyirci Etabı' Bostancılı mevkisinde saat 11.30'da başlayacak. Yaklaşık 50 ekip 25 Off-Road aracının kıyasıya mücadele edeceği parkur, seyri kolay ve seyir keyfi yüksek olacak şekilde büyük bir titizlikle hazırlandı" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA