19.10.2019 15:40

- Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışları başladı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu:

"Sporun ve sporcunun yanında olacağız"

SAKARYA - Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. Ayak yarışları Sakarya'da başladı. Şampiyonanın 4. ayak yarışlarında ilk gün 27 araç yarıştı.

2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası 4. ayağı, 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Adapazarı Belediyesi katkılarıyla Adapazarı ilçesine bağlı Korucuk Mahallesi mevkinde gerçekleşti. 2 gün sürecek olan yarış 3 etaptan oluşacak. 9 buçuk kilometre uzunluğundaki yarış alanında ilk gün 27 araç yarıştı.

Kazananları tebrik ediyoruz

İlk gün yarışlarında konuşma yapan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Yarışmalar ilçemizde Korucuk mahallemizde gerçekleşiyor. Bu bizim için çok güzel bir olay. Hem vatandaşlarımız için güzel bir seyir imkanı hem de sporcularımız için güzel bir yarış imkanı. Biz Adapazarı Belediyesi olarak her zaman söylüyoruz sporun ve sporcunun yanında olacağız. Bugün de off-road şampiyonamıza destek oluyoruz. Adapazarı'mızda ve Korucuk Mahallemizde gerçekleştirdikleri içinde hem federasyonumuza hem de kulüplerimize teşekkür ediyoruz. 27 kulübümüzü ve toplamda 54 sporcumuzu bugün misafir ediyoruz Adapazarı'mızda ve iyi olan kazansın diyoruz şimdiden de kazananları tebrik ediyoruz" dedi.

Kazasız belasız atlatmayı düşünüyoruz

Yarışların komite başkanı ve 54 Otomobil Sporları Kulübü Derneği Başkanı Bilal Bakan ise yaptığı açıklamada, "Ulusalın 4'üncü ayağını Sakarya'da, 54 Otomobil Sporları Kulübü ve Adapazarı Belediyesi ortaklığında düzenliyoruz. 2 gün sürecek bir yarışımız var. Bugün yaklaşık 3 etaptan oluşan 9 buçuk kilometre uzunluğunda bir mukavemet etabımız var. Yarışmacılarımız 27 araç bugün mukavemet etabında yarışacaklar. Bugün sağlam çıkanlar yarın gösteri etabında 7 tur atmak üzere inşallah şampiyonanın 4'üncü ayağını kazasız belasız atlatmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA