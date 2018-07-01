Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, sona erdi.

İlk gün orman etabının ardından ikinci gün İncesu mevkisinde 4,5 kilometrelik özel alanda gerçekleştirilen seyirci etabındaki turlar, büyük heyecana sahne oldu. Yarışlarda bazı kazalar da yaşandı.

Toplam 26 aracın mücadele ettiği organizasyonda sporcular, 4 etaptan oluşan parkurda birbirlerine üstünlük kurmak için kıyasıya yarıştı.

Yarışları Samsun Valisi Osman Kaymak da izledi.

Yarışları S1 kategorisinde İlayda Hancı-Batuhan Korkut, S2 kategorisinde Nihat Keskin-Yasemin Biber Toker, S3 kategorisinde Hüseyin Memi-Ali Yılmazer, S4 kategorisinde Bülent Cevdet Durdu-Aydemir Uzun, genel klasmanda ise Bülent Cevdet Durdu-Aydemir Uzun ikilisi birinci tamamladı. Takımlarda ise Adapazarı Belediyesi Off-Road Team birinci oldu.

Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.