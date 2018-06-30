Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

Vezirköprü Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışının orman etabı, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden 30 ekibinin katıldığı yarışta yarışmacılar, 12 kilometrelik parkurda mücadele etti. Zorlu koşullarda saniyelerle yarışan sürücüler, derece yapabilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Zorlu parkurda mücadele veren bazı yarışmacılar, küçük kazalar da geçirdi.

Şampiyonanın tek kadın yarışmacısı

Şampiyonada mücadele eden tek kadın pilot olan İlayda Hancı, ko pilotu Batuhan Korkut ile yarışa katılıyor.

Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarışına 18 yaşını doldurup ehliyetini aldıktan 3 gün sonra katıldığını söyledi.

Beş yıldır profesyonel olarak yarışlara katıldığını aktaran İlayda, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilotum. Kadınlar klasmanı gibi bir durumda yarışmayı zaten istemiyorum. Erkeklerle kadın olarak yarışmak daha keyifli. Zaten erkeklerle yarışıp geçebiliyoruz. Bunu birçok yarışta gösterdik. Tüm kadınları motor sporlarına davet ediyorum." dedi.

Batuhan Korkut da kadın sürücünün ko pilotluğunu yapmanın daha kolay olduğunu, hiçbir problem yaşamadıklarını vurgulayarak, "Daha önce rakiptik, sonra beraber yarışmaya başladık. 2016 yılında klasman birincisi olduk. Burada da yine sınıfımızda birinci olmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Yarışmayı Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yetkilileri ve sporseverler izledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, yarın sona erecek.