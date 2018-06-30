Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, Samsun'un Vezirköprü ilçesinde başladı.

Vezirköprü Off-Road Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışının orman etabı, Vezirsuyu Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin farklı illerinden 30 ekibin katıldığı organizasyonda yarışmacılar, 12 kilometrelik parkurda mücadele etti. Zorlu parkurda yarışan sürücüler, derece yapabilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışta bazı pilotlar, küçük kazalar da geçirdi.

Şampiyonanın tek kadın yarışmacısı

Şampiyonada yer alan tek kadın sürücü olan İlayda Hancı, yardımcı pilotu Batuhan Korkut ile birlikte mücadele veriyor.

İlayda Hancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarışına 18 yaşını doldurup ehliyetini aldıktan 3 gün sonra katıldığını söyledi.

Beş yıldır profesyonel olarak yarışlara katıldığını aktaran İlayda, "Türkiye Off-Road Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilotum. Kadınlar klasmanı gibi bir durumda yarışmayı zaten istemiyorum. Erkeklerle kadın olarak yarışmak daha keyifli. Zaten erkeklerle yarışıp, geçebiliyoruz. Bunu birçok yarışta gösterdik. Tüm kadınları motor sporlarına davet ediyorum." diye konuştu.



Batuhan Korkut da kadın sürücünün yardımcı pilotluğunu yapmanın daha kolay olduğunu, hiçbir problem yaşamadıklarını vurgulayarak, "Daha önce rakiptik, sonra beraber yarışmaya başladık. 2016 yılında klasman birincisi olduk. Burada da yine sınıfımızda birinci olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışmayı Vezirköprü Kaymakamı Yunus Emre Altıner, Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Emniyet Müdürü Serhat Koray Yağcı ile Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) yetkilileri ve sporseverler izledi.

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 3. ayak yarışı, yarın sona erecek.