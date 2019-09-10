Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke

10.09.2019 12:45

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 yılı eğitim raporu, Türkiye'de, her bir öğrenci için eğitime harcanan paranın, OECD ortalamasından iki misli daha az olduğunu ortaya koydu.



Türkiye bu sıralamada Meksika ve Kolombiya'dan sonra 3. gelirken, Lüksemburg, ABD ve Avusturya ise eğitime en fazla yatırım yapan ülkeler olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle