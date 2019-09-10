Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke

Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke

Türkiye, Kolombiya ve Meksika’dan sonra OECD’de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcanan 3. ülke

10.09.2019 12:45
Türkiye, OECD'de, her bir öğrenci için eğitim kurumlarına en az para harcayan 3. ülke

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2019 yılı eğitim raporu, Türkiye'de, her bir öğrenci için eğitime harcanan paranın, OECD ortalamasından iki misli daha az olduğunu ortaya koydu.


Türkiye bu sıralamada Meksika ve Kolombiya'dan sonra 3. gelirken, Lüksemburg, ABD ve Avusturya ise eğitime en fazla yatırım yapan ülkeler olarak kayıtlara geçti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et