Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret ettiRifat Hisarcıklıoğlu, ilçede vefat eden Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Rifat Hisarcıklıoğlu, ilçede vefat eden Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya'nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Ardından, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na yeni seçilen Çoşkun Kahraman'ın kızı Merve ile Tekin'in düğün törenine katılıp, nikah şahitliklerini yaptı. Hisarcıklıoğlu ayrıca Yerköy Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Meclis üyeleriyle bir araya gelerek iş dünyasının sorun ve dileklerini dinledi, istişarede bulundu. - YOZGAT

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yerköy İlçesini ziyaret etti - Haberler
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