Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak - Haberler
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak

AA, İbrahim Polat - Güncel
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Anamur'da okul yaptıracak

Mersin'in Anamur ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir okul yaptırılacak.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir okul yaptırılacak.

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, yazılı açıklamasında, TOBB tarafından okul yapılacak ilçeler listesine Anamur'un eklendiğini bildirdi.

Yer tespiti için çalışmaların başladığını ifade eden Torunoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

AA / İbrahim Polat - Güncel

Türkiye, Mersin, Anamur, Güncel, Haberler

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