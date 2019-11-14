Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?
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Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?

Erdoğan’ın bu çıkışı, bazı çevrelerin de dile getirdiği gibi, nükleer silahlara sahip ülkelere karşı iç kamuoyuna yönelik basit bir tepki miydi ? Batı’nın ciddi uyarılarına rağmen Rus S-400 savunma sisteminden vazgeçmeyen Erdoğan’ın bir sonraki hedefi nükleer silah mı ?

14.11.2019 08:31 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:31
Türkiye nükleer silah üretir mi? Üretirse sonuçları ne olur?

"Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde nükleer başlıklı füze olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında yaptığı bir konuşmada sarfettiği bu sözler 'de gündemde yer edinmedi ancak uluslararası çevrelerde yankı buldu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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