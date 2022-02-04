Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı

Tunceli 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 33,1'e yükseldi

Ülkede ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu