Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

AA, Ferhan Kanca - Ekonomi
 - Güncelleme:

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı Tunceli 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 33,1'e yükseldi Ülkede...

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

İstanbul'un nüfusu 2021'de bir önceki yıla göre 378 bin 448 kişi artarak 15 milyon 840 bin 900 kişiye ulaştı

Tunceli 83 bin 645 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu

Türkiye'de 2020 yılında 32,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 33,1'e yükseldi

Ülkede ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 458 bin 626 kişi artarak 1 milyon 792 bin 36 kişi oldu

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bini geçti

AA / Ferhan Kanca - Ekonomi

İstanbul, Tunceli, Türkiye, Ekonomi, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title