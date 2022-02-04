Türkiye nüfusu 84 milyon 680 bin 273'e yükseldi

ARALIK, IĞDIR (DHA) - TÜRKİYE'nin nüfusu, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2021 Sonuçları'nı açıkladı. Buna göre; Türkiye'nin 2020'de 83 milyon 614 bin 362 kişi olan ülke nüfusu, geçen yıl 1 milyon 65 bin 911 kişi artarak 84 milyon 680 bin 273 oldu. Erkek nüfus 42 milyon 428 bin 101 kişi (yüzde 50.1) olurken, kadın nüfus 42 milyon 252 bin 172 kişi (yüzde 49.9) olarak kayıtlara geçti. Yıllık nüfus artış hızı 2020 yılında binde 5,5 iken, 2021 yılında binde 12,7'ye yükseldi. 2020 yılında yüzde 93 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı 2021 yılında yüzde 93,2'e çıktı. Belde ve köylerde yaşayanların oranı da 7'den yüzde 6,8'e düştü.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 'bir kilometrekareye düşen kişi sayısı', Türkiye genelinde 2020 yılına göre 1 kişi artarak 110 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 3 bin 49 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan il oldu. İstanbul'dan sonra 563 kişi ile Kocaeli ve 368 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi, 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi. Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 59, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 344 olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Güncel