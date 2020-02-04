Türkiye nüfusu 83 milyonu geçti (2)

04.02.2020 10:54 | Son Güncelleme: 04.02.2020 10:54

İstanbul'un nüfusu geçen yıl bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2019 sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, İstanbul'un nüfusu 2019'da bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Tunceli, 84 bin 660 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Tunceli'yi, 84 bin 843 kişi ile Bayburt, 97 bin 319 kişi ile Ardahan, 142 bin 490 kişi ile Kilis ve 164 bin 521 kişi ile Gümüşhane takip etti.

Yaşlı nüfus arttı

Doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği görüldü. Türkiye'de 2018 yılında 32 olan ortanca yaş, 2019 yılında 32,4'e yükseldi. Cinsiyete göre, ortanca yaş erkeklerde 31,4'ten 31,7'ye, kadınlarda ise 32,7'den 33,1'e yükseldi.

İllere göre dağılımında, Sinop'un 40,8 ile en yüksek ortanca yaş değerine sahip olduğu belirlendi. Sinop'u 40,2 ile Balıkesir ve 39,9 ile Giresun izledi. Diğer yandan 20,1 ile Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il oldu. Şanlıurfa'yı 20,9 ile Şırnak ve 21,8 ile Ağrı takip etti.

Cinsiyete göre dağılımına bakıldığında, erkeklerde 39,5 ile Sinop'un en yüksek ortanca yaşa sahip il olduğu görüldü. Şanlıurfa 19,7 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak dikkati çekti. Kadınlarda 42,1 ile Sinop yine en yüksek ortanca yaş değerine sahip il olurken, Şırnak 20,5 ile en düşük ortanca yaş değerine sahip il olarak belirlendi.

Çalışma çağı nüfusun oranı arttı

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2018 yılında yüzde 47,4 iken 2019 yılında yüzde 47,5'e yükseldi.

Ekonomik olarak aktif olan birey başına düşen çocuk sayısını ifade eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 34,5'ten, yüzde 34,1'e gerilerken, çalışan kişi başına düşen yaşlı birey sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise yüzde 12,9'dan yüzde 13,4'e yükseldi. Diğer bir ifadeyle, Türkiye'de 2019 yılında, çalışma çağındaki 100 kişinin, 34,1 çocuğa ve 13,4 yaşlıya baktığı hesaplandı.

Türkiye'de kilometrekareye 108 kişi düştü

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2018 yılına göre 1 kişi artarak 108 kişiye yükseldi.

Nüfus yoğunluğu en yüksek il kilometrekareye düşen 2 bin 987 kişi ile İstanbul olurken, İstanbul'dan sonra 541 kişi ile Kocaeli ve 364 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 320 olarak hesaplandı.

Yabancı nüfus oranı

Öte yandan, Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 320 bin 146 kişi artarak 1 milyon 531 bin 180 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 50,8'ini erkekler, yüzde 49,2'sini kadınlar oluşturdu.

Yabancı uyruklu nüfus kapsamında, ikamet veya çalışma iznine sahip kişiler, ikamet izni yerine geçen kimlik belgeleri ve adres beyanı olanlar, izinle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkan geçerli adres beyanı olan mavi kart hamili kişiler değerlendirildi.

Kurs, turizm, bilimsel araştırma gibi nedenlerle 3 aydan kısa süreli vize veya ikamet iznine sahip yabancılar ile geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyeliler nüfusa dahil edilmedi.

2018-2019 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

İller 2018 2019 Toplam Nüfus 82 003 882 83 154 997 Adana 2 220 125 2 237 940 Adıyaman 624 513 626 465 Afyonkarahisar 725 568 729 483 Ağrı 539 657 536 199 Amasya 337 508 337 800 Ankara 5 503 985 5 639 076 Antalya 2 426 356 2 511 700 Artvin 174 010 170 875 Aydın 1 097 746 1 110 972 Balıkesir 1 226 575 1 228 620 Bilecik 223 448 219 427 Bingöl 281 205 279 812 Bitlis 349 396 348 115 Bolu 311 810 316 126 Burdur 269 926 270 796 Bursa 2 994 521 3 056 120 Çanakkale 540 662 542 157 Çankırı 216 362 195 789 Çorum 536 483 530 864 Denizli 1 027 782 1 037 208 Diyarbakır 1 732 396 1 756 353 Edirne 411 528 413 903 Elazığ 595 638 591 098 Erzincan 236 034 234 747 Erzurum 767 848 762 062 Eskişehir 871 187 887 475 Gaziantep 2 028 563 2 069 364 Giresun 453 912 448 400 Gümüşhane 162 748 164 521 Hakkari 286 470 280 991 Hatay 1 609 856 1 628 894 Isparta 441 412 444 914 Mersin 1 814 468 1 840 425 İstanbul 15 067 724 15 519 267 İzmir 4 320 519 4 367 251 Kars 288 878 285 410 Kastamonu 383 373 379 405 Kayseri 1 389 680 1 407 409 Kırklareli 360 860 361 836 Kırşehir 241 868 242 938 Kocaeli 1 906 391 1 953 035 Konya 2 205 609 2 232 374 Kütahya 577 941 579 257 Malatya 797 036 800 165 Manisa 1 429 643 1 440 611 Kahramanmaraş 1 144 851 1 154 102 Mardin 829 195 838 778 Muğla 967 487 983 142 Muş 407 992 408 809 Nevşehir 298 339 303 010 Niğde 364 707 362 861 Ordu 771 932 754 198 Rize 348 608 343 212 Sakarya 1 010 700 1 029 650 Samsun 1 335 716 1 348 542 Siirt 331 670 330 280 Sinop 219 733 218 243 Sivas 646 608 638 956 Tekirdağ 1 029 927 1 055 412 Tokat 612 646 612 747 Trabzon 807 903 808 974 Tunceli 88 198 84 660 Şanlıurfa 2 035 809 2 073 614 Uşak 367 514 370 509 Van 1 123 784 1 136 757 Yozgat 424 981 421 200 Zonguldak 599 698 596 053 Aksaray 412 172 416 367 Bayburt 82 274 84 843 Karaman 251 913 253 279 Kırıkkale 286 602 283 017 Batman 599 103 608 659 Şırnak 524 190 529 615 Bartın 198 999 198 249 Ardahan 98 907 97 319 Iğdır 197 456 199 442 Yalova 262 234 270 976 Karabük 248 014 248 458 Kilis 142 541 142 490 Osmaniye 534 415 538 759 Düzce 387 844 392 166

Kaynak: AA

(Bitti)