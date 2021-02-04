Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti (1)
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Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti (1)

04.02.2021 10:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 10:16
Türkiye nüfusu 83,6 milyonu geçti (1)

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

Türkiye'nin nüfusu, 2020'de bir önceki yıla göre 459 bin 365 kişi artarak 83 milyon 614 bin 362 kişi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2020 Sonuçları"nı açıkladı.

Buna göre, 2019 yılı itibarıyla 83 milyon 154 bin 997 kişi olan ülke nüfusu, 459 bin 365 kişi artarak geçen yıl 83 milyon 614 bin 362 kişiye ulaştı.

Erkek nüfusun oranı yüzde 50,1 (41 milyon 915 bin 985 kişi), kadın nüfusun oranı yüzde 49,9 (41 milyon 698 bin 377 kişi) olarak kaydedildi.

Yıllık nüfus artış hızı, 2019'da binde 13,9 iken 2020'de binde 5,5'e geriledi.

İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2019'daki yüzde 92,8'lik orandan 2020'de yüzde 93'e yükseldi.

Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7,2'den yüzde 7'ye düştü.

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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