Türkiye Noterler Birliğinde Yeni Dönem

Türkiye Noterler Birliğinin Yönetim Kurulu Başkanlığına Samsun 1. Noteri Dursun Cin seçildi.

Türkiye Noterler Birliğinin 47. Olağan Genel Kurulu kapsamında yönetim kurulu üyeliklerine, Bakırköy 16. Noteri Gülüzar Irmak, Beykoz 2. Noteri Yunus Tutar, Ankara 12. Noteri Lütfullah Ulugün ve Ayvalık 1. Noteri Tuncay Şenerol seçildi.

Yönetim kurulunun 18 Haziran'da yaptığı toplantıda, Samsun 1. Noteri Dursun Cin Türkiye Noterler Birliği Başkanı, Karşıyaka 5. Noteri Şaban Kütük Başkan Yardımcısı, Ayvalık 1. Noteri Tuncay Şenerol sayman üye, Üsküdar 11. Noteri Metin Suyabatmaz, Beykoz 2. Noteri Yunus Tutar, Ankara 12. Noteri Lütfullah Ulugün, Bakırköy 16. Noteri Gülüzar Irmak yönetim kurulu üyeleri olarak yetkilendirildi.

"Mesleği sürekli geliştirmek önceliğimiz"

Türkiye Noterler Birliğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin, yaptığı yazılı açıklamada, noterlik kurumunun Türk hukuk sistemi içerisinde önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, Noterler Birliğinin 47 yıldır mesleğin gelişimi için özverili şekilde çalıştığını ifade etti.

Hizmetlerini yürütürken daima mesleğin menfaatlerini önde tutarak kamu hizmetlerine de büyük katkılar sağladıklarını vurgulayan Cin, "Türkiye Noterler Birliği olarak temel ilkelerimiz olan tarafsızlık, güvenilirlik, yenilikçilik, kurumsallık, etkili iletişim konularındaki projelerimizi hayata geçirmek, mevcut olanları da daha ileriye taşımak için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Dursun Cin, Türkiye'de noterliği Avrupa standartlarına ulaştıracaklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Noterlerimiz, işlem ilgilisine hukukçu kimliği ile danışmanlık hizmeti sunarken, kişinin istekleri doğrultusunda da işlemlerin resmiyet kazanmasını sağlamaktadır. Yargı yükünün azaltılması ve insanlar arası güvenin tesisi yönünde çok önemli görevlerimiz var. Noterliklerimizde verilen hizmet kalitesini ve çeşitliliğini daha da arttıracağız. Kamu düzeninin bir unsuru olan noterlik mesleğini sürekli geliştirmek ve kalıcı güven sembolü olmasını sağlamak en büyük önceliğimiz olacak."

Meslekte 20. yılı

Samsun'un Bafra ilçesinde 1959'da doğan Dursun Cin, 1982'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1984-1998 yılları arasında avukat olarak görev yaptıktan sonra, 1 Temmuz 1998'de Beşikdüzü Noteri olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Tatvan, Didim 2'nci ve Kahramanmaraş 4'üncü Noterliği görevlerini yürüttü. 24 Aralık 2013'te atandığı Samsun 1'inci Noterliği görevini halen sürdüren Dursun Cin, aynı zamanda 2012-2018 yılları arasında Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştı.