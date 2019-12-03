Türkiye Noterler Birliği ile Vakıfbank arasında iş birliği protokolü

03.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 03.12.2019 13:40

Türkiye Noterler Birliği (TNB) ile Vakıfbank arasında vekaletname ve azilname sorgulamalarının daha hızlı ve güvenli yapılmasını sağlayacak "TNB Bilişim Sistemi Verilerinin Paylaşımı Protokolü" imzalandı.

Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, Türkiye Noterler Birliği binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, iki kurumun tam verimli entegrasyonla bir ilke daha imza attıklarını söyledi.

Sistemsel entegrasyonla birlikte vekaletnameyle yapılan bankacılık işlemlerinde yüzde 100 otomasyon sağlanacağını belirten Üstünsalih, "Noterlerimizin, bankamızın ve müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak bu kıymetli iş birliğimizin tüm paydaşlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Üstünsalih, entegrasyon öncesinde bankalarda vekaletnameyle gerçekleştirilen işlemlerde, ilgili belgenin doğruluğu ve geçerliliğinin noterler aranarak sorgulandığını, bu teyit sürecinin zaman kaybına yol açan ve güvenlik riski taşıyan bir süreç olduğunu vurguladı.



Entegrasyon ile vekaletname ve azilname sorgularının online olarak gerçekleştirilebileceğine işaret eden Üstünsalih, vekaletnameyle işlem yapılması esnasında sistemin otomatik olarak "Noterlik Paylaşım Sistemi"ne yönleneceğini ve vekaletnameyle ilgili detaylı bilgilere ulaşılabileceğini anlattı.

"İşlem süresi kısalacak, verimlilik artacak"

Üstünsalih, bu sayede şubedeki işlem süresinin kısalacağını ve verimlilikle birlikte müşteri memnuniyetinin artacağını dile getirdi.

Sahte vekaletname ile işlem yapma riskinin ortadan kalkacağını vurgulayan Üstünsalih, noterler tarafından da banka şubelerine telefonla destek verme sürecinin biteceğini bildirdi.

Üstünsalih, Vakıfbank'ta tüm süreçlerde dijitalleşmeyi sağladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Çağdaş bankacılık misyonumuz gereğince, tüm uygulamalarımızda, ürün ve hizmetlerimizde teknolojiden her daim faydalanıyoruz, dijitalleşmeyi takip etmekle kalmıyor, katkı sunuyoruz. Kendi kaynaklarımızla birçok başarılı projeye imza atmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz."

"Diğer bankalarımızla aynı çalışmalar devam edecek"

Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Cin de birlik olarak mesleği daha da geliştirmek ve etkin hale getirebilmek için paydaşlarla birlikte özveriyle çalıştıklarını ve projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

"Bu protokolün noterlik ve vatandaşlar için yararlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum" diyen Cin, şunları kaydetti:

"Adalet Bakanlığımız ile uzun zamandır yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, noterliklerimizde ve yurt dışı konsolosluklarımızda yapılan vekaletnamelerin varlığının, doğruluğunun ve geçerliliğinin kurum ve kuruluşlar tarafından sorgulanmasına ve azil olup olmadığı bilgisine erişmelerine imkan sağladık. Bakanlığımızın da onay verdiği bu protokol ile şimdi Vakıfbank'a da yapacağımız entegrasyonla bu hizmeti sağlamış olacağız."

Cin, TNB Bilişim Sistemi'nde bulunan verilerin paylaşılmasıyla hem noterlik hem de banka çalışanlarına da önemli bir kolaylık sağlamış olduklarını vurguladı.

Teyit almak için arayıp ulaşamama veya bekleme durumunun olmayacağına dikkati çeken Cin, yapılan işlemlerin hızının artacağını ifade etti.

Cin, bugüne kadar 20'nin üzerinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla imzaladıkları ve imza süreci devam eden protokollerinin bulunduğu bilgisini vererek, "Birçoğu uygulamaya açıldı, veriler paylaşılmaya başlandı. İlk kez kamu kurumu dışında bir özel hukuk tüzel kişisi Vakıfbank ile bunu başlatıyoruz. Bu nedenle de bu iş birliği çok önemli. İlerleyen süreçlerde diğer tüm bankalarımızla da aynı çalışmalar devam edecektir." diye konuştu.

Cin, noterliklerde kredi kartı kullanımı ve parmak izi ile kimlik doğrulama sistemi kullanımına ilişkin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kredi kartı kullanımıyla ilgili vatandaş odaklı düşünerek en kısa sürede bu sistemi kullanıma açmak istediklerini belirten Cin, konuya ilişkin altyapı çalışmalarının ve Türkiye Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA