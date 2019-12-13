Türkiye Noterler Birliği Başkanı Cin'den önemli açıklamalar

13.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:06

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, değerli kağıt bedelinin çok pahalı olduğuna dikkat çekerek, "Örneğin bir vekaletname yaptırdığınızda bunun 54 lirası değerli kağıttan oluşmakta. Değerli kağıt konusunda devletimizin herhangi bir maliyeti söz konusu değil. Noterler olarak A4 kağıdını kırtasiyelerden alıyoruz. Başta değerli kağıt bedeli olmak üzere harç, damga konusunda devletimizin iyileştirici çalışmalar yapmasını bekliyoruz" dedi.



Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen Anadolu Sohbetleri programına katıldı. Nöbetçi noterlik uygulamasının 6 Nisan tarihinde uygulanmaya başladığını belirten Dursun Cin, nöbetçi noterliklerde bugüne kadar yaklaşık 500 bine yakın noterlik işlemi gerçekleştiğini ve bunun büyük bir bölümünü ikinci el araç satışları ve tescil işlemlerinin oluşturduğunu söyledi. Gayrimenkulle ilgili noterler olarak çalışmaların devam ettiğini kaydeden Dursun Cin, "Bakanlığımızın bu konuda bize yaklaşımı olumlu. Gelecekte tescil hariç akitli işlemlerin belki kademeli olarak da olsa noterliklerde gerçekleştirilmesi mümkün olabilecek" dedi.



"Nöbetçi noterlik uygulamasına pazar günü ilgi az"



Nöbetçi noterlik uygulamasının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Dursun Cin, "Özellikle cumartesi günleri için bir ihtiyaç olduğu ortaya çıktı ancak pazar günleri için aynı şeyi söylemem çok mümkün değil. Bakanlığımızın bu konuda son derece esnek bir tutumu söz konusu. Uygulamaya göre yeni düzenlemeler yapılabiliyor. Gerek meslektaşlarımız açısından, gerek çalışanlarımız, gerekse de vatandaşlarımız açısından sistemin aksayan yönleri zaman içerisinde yeni düzenlemelerle düzeltilerek devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde çok fazla yoğunluk var. Ancak bazı küçük yerleşim birimlerinde bazen çok az sayıda işlem yapıldığı görülüyor. İlk uygulamaya göre bakanlığımız da bu istatistik verilere göre bazı yerleşim birimlerinde nöbetçi noterlik uygulamasını kaldırdı" diye konuştu.



Noterliklerde kredi kartı kullanımı



Noterliklerde kredi kartı kullanımı ve parmak izi doğrulama uygulamasına da değinen Cin, "İki önemli projemiz var. Yıllardır vatandaşın talebi var, 'her yerde kredi kartı uygulaması var ancak noterliklerde neden yok' diye. Kredi kartı uygulamasına da bu yıl sonu itibarıyla geçmiş olacağız. Sahteciliklerin önlenmesi ile ilgili geçmişte ciddi çalışmalarımız olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmalarımız var. Bunlardan birisi de para transferinin güvenli elektronik ortamda sağlanması. Bunu sağladığımızda da önemli bir faaliyeti hizmete sunmuş olacağız" açıklamasını yaptı.



Noterliklerde güvenli elektronik ödeme sistemi



SMS uygulaması ile sahteciliklerin önlenmesinde ciddi bir yol aldıklarını sözlerine ekleyen Cin, güvenli elektronik ödeme sistemi hakkında şu bilgileri verdi:



"Bildiğiniz gibi örneğin bir araç satışı için insanlar büyük meblağları torbalarla yanlarında taşımak zorunda kalıyorlar. Noterliklerde para sayma, para teslim etme, sahte para çıkma ihtimalleri karşısında ciddi sıkıntılar oluyordu. Kişisel güvene dayalı 'sen imzayı at, ben parayı ödeyeceğim' deyip parayı ödemeden giden işlem taraflarından dolayı mağduriyetler yaşanmaktaydı. Bu tür bir uygulama ile o sakıncaların da ortadan kalkmasını sağlayacağız. Bu konuda çalışan BDDK denetimli firmalar var. Bu firmalar bize bilgi verecek, sisteme biz bunları tanımlayacağız. Örneğin alıcı satıcı bu yollu ödemeyi kabul ettiler. O firmanın sistemine girecekler, girdikleri anda o firma o miktar parayı bloke edecekler. O bloke ettikten sonra ne alıcının ne satıcının o paraya herhangi bir müdahalesi olmayacak. Noterde işlem bittikten sonra para bir diğer ilgilinin hesabına aktarılmış olacak. Güvenli elektronik ödeme sistemi ile bu tür sahtecilik ve dolandırıcılıkların önüne geçmiş olacağız. Yılbaşında bu uygulamaya da geçmiş olacağız."



"Yeni kimlikler ile kimlik sahteciliğinde azalma oldu"



Parmak izi uygulaması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Cin, "Bu çalışmalarımızı bitirdikten sonra parmak izi uygulamasının çok büyük bir önemi kalmayacak. Yeni kimlikler çıktıktan sonra kimlik sahteciliği olaylarında ciddi bir azalma oldu. Eski kimliklerde kimliklerdeki fotoğrafları Noterler Birliğinin sisteminden noterlerimiz göremiyordu. Sahteciliklerin büyük bir bölümü orada yapılıyordu. Yeni kimlik uygulaması başladığından bu yana çok ciddi bir azalma oldu. Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü ile yaptığımız çalışma neticesinde bize fotoğrafları açtılar. Hatta pasaport, sürücü belgesi ve benzeri belgelerle ilgili de fotoğraf bölümünü açtılar" dedi.



Cin, noterliklerde en büyük sahtecilik olaylarının vekaletnamelerde ve öğrenim belgelerinde yapıldığını, alınan tedbirlerle sahteciliğin önüne geçtiklerini kaydetti.



"129 yeni noterlik kurulacak"



Türkiye'deki noter sayısının yeterli olduğunu vurgulayan Cin, "Nüfustaki artış ve gerekse ekonomik hareketlilik sonucunda noter ilk işlem sayılarındaki artışlar gözlenmek suretiyle bakanlığımız her iki yılda yaptığı değerlendirme ile yeni noterlikler kurulmasına karar veriyor. Bakanlığımız 129 yeni noterlik kurulmasına karar verdi" diye konuştu.



"Değerli kağıt bedeli çok pahalı"



Noterlik hizmetlerinin pahalılığı yönündeki eleştirileri de yanıtlayan Cin, "Noterlik işlemlerinde tahsil edilen paraların tamamı notere kalmadığı gibi büyük ölçüde devletimize ait harç, damga, değerli kağıt şeklinde hazine payını oluşturmaktadır. Ortalama hesap yaparsak, yüz lira ödediğiniz zaman bunun yaklaşık 80 lirası devlete ait harç, damga ve değerli kağıt bedelidir. Değerli kağıt bedeli çok pahalı. Değerli kağıt bedeli fakir, zengin herkesten tahsil edilmek zorunda. Örneğin bir vekaletname yaptırdığınızda bunun 54 lirası değerli kağıttan oluşmakta. Değerli kağıt konusunda devletimizin herhangi bir maliyeti söz konusu değil. Noterler olarak A4 kağıdını kırtasiyelerden alıyoruz. Başta değerli kağıt bedeli olmak üzere harç, damga konusunda devletimizin iyileştirici çalışmalar yapmasını bekliyoruz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA