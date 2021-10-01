Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman? - Haberler
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Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman?

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Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman?

Son Dakika: Süper Lig takımların mücadeleleri son hızda devam ederken şimdi sırada milli ara var . Kulüpler, yoğun maç trafiğinde milli arada dinlenme şansı bulacak. Öte yandan Türkiye Norveç maçı da futbolseverler tarafından heyecanla beklenmekte. Yeni teknik direktörü Stefan Kuntz ile ilk maçına çıkacak olan millilerde heyecan dorukta. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman?

Milli Ara ne zaman, Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak soruları futbolseverlerin gündeminde yer almakta. Peki, Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye, gruptaki 7. maçını 8 Ekim'de İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Norveç ile yapacak. 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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