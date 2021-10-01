Türkiye Norveç maçı ne zaman, hangi gün oynanacak? Milli Ara ne zaman?

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TÜRKİYE-NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ GÜN OYNANACAK?

Türkiye, gruptaki 7. maçını 8 Ekim'de İstanbul'da Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Norveç ile yapacak. 21.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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