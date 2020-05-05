Türkiye Normalleşme Takvimi Belli Oldu, İşte Alınan Yeni Kararlar
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Türkiye Normalleşme Takvimi Belli Oldu, İşte Alınan Yeni Kararlar

Türkiye Normalleşme Takvimi Belli Oldu, İşte Alınan Yeni Kararlar
05.05.2020 12:44 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:44

Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı hızla artıyor, hatta koronavirüs vaka sayısını geçti. Yayılım hızı ve can kayıplarının azalmasıyla birlikte normalleşme adımları da belli oldu.

Türkiye'de koronavirüsten iyileşenlerin sayısı hızla artıyor, hatta koronavirüs vaka sayısını geçti. Yayılım hızı ve can kayıplarının azalmasıyla birlikte normalleşme adımları da belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin gevşetileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde video konferans yoluyla gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı. 3.5 saate yakın süren toplantının ardından konuşma yapan Erdoğan, koronavirüs ile mücadele, şehirlerarası giriş çıkış kısıtlamaları, sokağa çıkma yasağı, uygulanan kısıtlamaların işleyişiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte alınan kararlar:

Alınan Kararlar

65 Yaş Üstü Vatandaşlar İçin: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerin birinde saat 11.00 - 15.00 arasında sokağa çıkabilecek. İlk uygulama 10 Mayıs Pazar günü başlayacak.

20 Yaş Altı Vatandaşlar İçin: 0-14 yaş grubu ve 15-20 yaş grubu farklı günlerde sokağa çıkabilecek. İlk uygulama, 0-14 yaş için 13 Mayıs Çarşamba, 15-20 yaş için 15 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Sokağa Çıkma Yasağı: Sokağa çıkma kısıtlaması Mayıs ayı boyunca devam edecek.

Şehirlerarası Giriş Çıkış Yasağı: 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş/çıkış yasağında da değişikliğe gidildi. Buna göre, Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla bu uygulamanın dışında tutulurken, geri kalan illerde uygulama 15 gün daha devam edecek.

Taksiler Yollara Çıkıyor: Ticari taksiler için başlatılan tek-çift plaka uygulaması son buldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki taksiler bugünden itibaren yollara çıkabilecek.

Berberler Açılıyor: Berber, kuaför salonu gibi işyerleri 11 Mayıs tarihinde tekrar hizmet verebilecek. Ancak buralarda randevu sistemi, koltuk sayısının yarısı kadar müşteri alma gibi zorunluluklar getirilecek.

Alışveriş Merkezleri (AVM'ler) Açılıyor: T.C. Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallar çerçevesinde AVM'ler de 11 Mayıs'ta açılacak. AVM'lerdeki giyim, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi işletmeler hizmet verebilecek.

Maske Satışı Başlıyor: Maskenin parayla satılması yasaklanmış, eczanelerden ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni karara göre, maskelere daha hızlı ulaşılabilmesi için tavan fiyat uygulaması ile maske satışları yeniden başlıyor.

Hac Farizası: Dünya genelinde etkili olan koronavirüs nedeniyle, bu sene yapılacak hac farizası için Diyanet İşleri Başkanlığı gerekli görüşmeleri yaparak karar verecek.

Askerlik Hizmeti: Koronavirüs nedeniyle durdurulan celp ve terhis işlemleri yeniden başlıyor. Görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri de 20 Haziran'da yeniden başlayacak.

Belediyelere Kredi: İller Bankası, 27 Mayıs'ta yeniden açılarak belediyelerin kredi işlemlerini düzenleyebilecek.

Pandemi Hastaneleri: Salgın sürecinde pandemi hastanesi olarak ilan edilen hastaneler azaltılarak 1 Haziran tarihi itibarıyla hasta kabulleri başlayacak.

Sınavlar: 2020 YKS ve LGS sınav tarihi de belli oldu. YKS 27-28 Haziran'da, LGS 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacak. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecek.

Adliyeler İşbaşı: Koronavirüs nedeniyle adli süreçte de birtakım tedbirler alınmıştı. Adliyeler, ara verilen duruşma, keşif, yargı süresi, uzlaştırmacı görevlendirmesi, icra-iflas takiplerinin durdurulması uygulamaları 15 Haziran'da sona erecek.

Cumhurbaşkanı: Türkiye Normale Dönecek Ama Bu Yeni Bir Normal Olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Dünyanın tamamıyla birlikte ülkemizde de hiçbir şey tam manasıyla eskiden bildiğimiz normal düzene dönmeyecektir, dönemeyecektir. Salgının daha ne kadar süreceği, hastalığa çare olacak ilaçların ne zaman bireylerin kullanımına sunulabileceği henüz belli değildir. Bunun için evet, normale döneceğiz, ama bu yeni bir normal olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/zjTT3Xqwci

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2020

Kaynak: Tamindir

Manşet

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