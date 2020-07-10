Türkiye'nin yarısı evinden çıkmıyor
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Türkiye'nin yarısı evinden çıkmıyor

Türkiye genelinde 8,5 milyonu aşkın üyesiyle mobil sadakat uygulamalarısektörünün lideri olan Hopi,normalleşme süreci ile ilgili yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye'nin yarısı evinden çıkmıyor
10.07.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 10:56

Türkiye'nin farklı illerinden 1300'ü aşkın Hopi kullanıcısının katıldığıanketin sonuçlarına göre; her 4 kişiden 3'ü "maskesiz asla" diyor. Ankete katılan her 2 kişiden birinin evdekalmaya, ellerini sık sık yıkamaya ve sosyal mesafeye dikkat etmeye devamediyor. Ankete göre Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerine dönerken,İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.

Koronavirüs salgının,kullanıcılarının alışveriş ve yaşam alışkanlıkları üzerindeki etkisiniaraştıran Hopi, "normalleşme" süreci ile ilgili anketin sonuçlarını açıkladı. 1300'üaşkın Hopi kullanıcısının yanıtlarıyla ortaya çıkan anket; maske kullanımı,hijyen kuralları ve sosyal mesafe konularında davranış biçimini ve normalleşmesürecinin etkileri ile ilgili önemli bulgular sunuyor.

Her 5 kişiden birinin ilk normalleşme adımı kuaför oldu

Ankete katılan her 2 kişiden birisosyal izolasyona devam ettiğini paylaşırken, her 4 kişiden biri yeni normallebirlikte özlediği arkadaşlarıyla görüştüğünü belirtti. Ankete katılan her 5kişiden biri için normalleşmenin ilk adımı kuaföre gitmek oldu.

Normalleştim diyenlerin oranı %6

Ankete göre AVM'ye gittiğinibelirtenlerinin oranının yüzde 15, sevdiği bir restorana gidenlerin oranı ise yüzde8 oldu. Salgın öncesi hayatına döndüğünü söyleyenlerin oranı yüzde 6'dakalırken tatile gidenlerin oranı yüzde 5 seviyesinde kaldı.

Yeni normalde en çok uyulan kural maske oldu

"Yeni normal dönemde hangiönlemleri almaya devam ettin?" sorusuna her 4 kişiden 3'ü maske takmadan hiçbiryere gitmiyorum diye yanıt verirken; her 2 kişiden biri evde kalmaya devamettiğini, ellerini sık sık yıkadığını ve sosyal mesafeyi her zaman koruduğunusöyledi. Her 10 kişiden 3'ü ise marketten aldığı ürünleri yıkamaya devam ettiğinibelirtti.

10 kişiden 8'ine göre hızlı normalleştik

Ankete katılan her 10 kişiden 8'iyeni normal dönemde tüm önlemleri almaya devam ettiğini paylaşırken, yüzde 13'ü"Toplu taşımalara binmeye başladım", yüzde 7'si "Sosyal mesafeye çok dadikkat etmiyorum" dedi. Ankete katılanların yüzde 92'si vaka sayılarındaönümüzdeki dönemde artışın görülebileceğini düşünürken "çok hızlı normalleştik"diyenlerin oranı yüzde 80 oldu. Anket sonuçlarına göre ikinci dalga endişesi deyüksek seyretti, ikinci dalganın gelmesinden korkuyorum diyenlerin oranı yüzde77 oldu.

Tatile gitmekten korkuyoruz

Yaz sıcaklarının kendinihissettirmesi ile tatil tartışması da büyüyor. Ankete katılanların yüzde58'inin tatile gitmeyi düşünmediğini belirttiği ankete göre tatilini yazlığındageçirmeyi planlayanlar yüzde 17, tatil için ev kiralamayı düşünenler yüzde 10,önlem alan otellere gitmeyi düşünenler yüzde 9 oldu. Bu yılın yükselen birdiğer tatil trendi tekne tatilini değerlendirmek isteyenlerin oranı ise yüzde 4oldu. Tatilden endişe duymuyorum diyenlerin oranı yüzde 3 ile sınırlı kaldı. Anketekatılanların yüzde 71'i cafe ve restoran gibi mekanlara hala gitmediğinibelirtirken yüzde 21'i evin yakınındaki mekanlara gidilebileceğini, yüzde 9'uise çoktan gitmeye başladığını paylaştı.

İzmirliler herkesten önce berbere, kuaföre koştu

Hopi'nin anketine göre en hızlınormalleşen il Adana olurken, normalleşmeyle birlikte berber ve kuaföre en çokgiden il İzmir oldu. Ankete göre Anadolu şehirleri çalışmak için iş yerlerinedönerken, İstanbul evden çalışmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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