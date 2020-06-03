Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş'ta görüldü Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş'ta görüldü Muş'un yüksek kesimlerinde bir vatandaş tarafından Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı koca engerekleri görüntülendi.

Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş'ta görüldü

MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerinde bir vatandaş tarafından Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı koca engerekleri görüntülendi.

Muş'un Zovaser Dağı civarına gezen bir vatandaş, arazide gördüğü 2 kocaman yılan karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Hemen harekete geçen vatandaş, Türkiye'nin zehri en ölümcül yılanı olarak bilinen koca engereğin görüntüsünü çekti, çektiği videoyu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü yetkilileri ile paylaştı. Şube müdürlüğü emrinde görevli teknik personellerden Ferzende Saygın ve Mestan Hisarkaya tarafından yapılan teknik araştırmalar neticesinde yılanların koca engerek olduğu kanaatine varıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir, "Doğada bulunan her canlının yaşamaya hakkı olduğu gibi yılanlarda ekosistemin yegane parçası arasında görülmektedir. Burada tespit ettiğimiz yılanlar oldukça iri, ancak yerleşim yerlerinden ve insanlardan oldukça uzakta. Yani panik yapmaya gerek yok. Muş'un el değmemiş eşsiz doğası her türlü canlıya ev sahipliği yapmakta. Bu güzel doğamızı ve bioçeşitliliğimizi korumak vatandaşlık görevimiz. Biz yine de vatandaşlarımızı uyarmak isteriz, bazı yılanlar zehirli olabilmekte bu sebeple insanların yılanlara yaklaşmamalarını tavsiye ederiz" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Kaynak: İHA