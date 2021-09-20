'Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor' - Haberler
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"Türkiye'nin yüzde 55'i şiddetli kuraklık yaşıyor"

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Uzmanlar, küresel ısınma konusunda 2030'a kadar çok yönlü önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, küresel ısınma konusunda 2030'a kadar çok yönlü önlemler alınmadığı takdirde, dünyanın geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağına dikkat çekiyor. Türkiye'de de bu yaz, küresel ısınmanın sebep olduğu doğal afetler yaşandı. Online Pr Servisi B2Press'in incelediği araştırmalara göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Haziran-Ağustos 2021 verilerinde, Türkiye'nin yüzde 55'lik kısmında şiddetli kuraklık yaşandığı yer aldı.

Son aylarda dünya genelinde öngörülemez büyüklükte doğal felaketler yaşanıyor. Üstelik yıkımlar yalnızca kısa süreli felaketler olarak ortaya çıkmıyor, ardında kalıcı izler bırakıyor. Online PR Servisi B2Press'in incelediği Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) raporuna göre, son 50 yılda ortalama her gün dünyanın bir yerinde hava, iklim veya su tehlikesiyle ilgili bir felaket meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise geçtiğimiz günlerde yayımladığı "2021 Yaz Mevsimi Ortalama Sıcaklık Anomalileri" analizinde, ülkemizin geçen ay son 50 yılın en sıcak 6'ncı ağustosunu yaşadığını açıkladı.

"İKLİMLE İLGİLİ AFET O¨LU¨MLERİNİN YÜZDE 99'UNU OLUS¸TURACAK"

Online PR Servisi B2Press'in incelediği MGM'nin raporunda, Amerika ve Avrupa'nın tarihindeki en sıcak yazı yaşadığı 2021'de Türkiye'nin de en sıcak 4'üncü yazını geçirdiği bildirildi. 2010, Türkiye tarihinin en sıcak yazı olarak kayıtlara geçerken, küresel ısınmanın etkisiyle ülkemizde ortalama yaz sıcaklığının da arttığı görüldü. Bağımsız uluslararası yayın kuruluşu The Lancet için yapılan bir araştırma, sıcak havanın 21. yu¨zyılın sonunda iklimle ilgili afet o¨lu¨mlerinin yüzde 99'unu olus¸turacagˆına işaret etti. Artan sıcaklıklar, yaz aylarında yaşanan yangın ve sel felaketlerinin ardından kuraklıkla ilgili endişeleri de gündemin ilk sıralarına taşıdı. MGM'nin Haziran-Ağustos 2021 verilerinde, Türkiye'nin yüzde 55'lik kısmında şiddetli kuraklık yaşandığı yer aldı.

"DOĞAL AFETLER TÜRKİYE'Yİ ÇÖLE DÖNÜŞTÜRÜYOR"

B2Press'in incelediği WMO'nın İklim Aşırılıklarından Kaynaklanan Ölümler ve Ekonomik Kayıplar Atlası'na göre, 1970 - 2020 arasındaki 50 yıllık dönem boyunca en büyük insan kayıplarına yol açan olayların ilk sırasında 650 bin ölümle kuraklık geliyor. Hemen ardından 577 bin ölümle fırtına, 58 binle sel ve 55 binle yüksek sıcaklıklar yer alıyor. Bu yaz küresel ısınmanın sebep olduğu felaketlerle yüzleşen Türkiye'de de son aylarda görülen sel ve orman yangınları da birçok can ve mal kaybına neden oldu. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerini inceleyen Online PR Servisi B2Press, Türkiye'de her yıl ortalama 97 orman yangını yaşarken, bu sayının 2021 yazında 236'e yükseldiğini tespit etti.


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