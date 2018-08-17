Türkiye'nin Yurtdışı Varlıkları Haziran'da Azaldı

2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında azalışla 224,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,2 oranında azalışla 628,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Haziran ayı 'Uluslararası Yatırım Pozisyonu' (UYP) verilerini açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin yurtdışı varlıkları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında azalışla 224,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 9,2 oranında azalışla 628,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda eksi 459,3 milyar dolar iken 2018 Haziran sonunda eksi 403,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2017 yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında azalışla 98,4 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 1,6 oranında azalışla 75,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2017 yıl sonuna göre yüzde 5,5 oranında azalışla 33 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2017 yıl sonuna göre yüzde 23,5 oranında azalışla 144,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Portföy yatırımları 2017 yıl sonuna göre yüzde 12,4 oranında azalarak 155,6 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2017 yıl sonuna göre yüzde 30,5 oranında azalışla 36,1 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 27,6 oranında azalışla 22,4 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 4,6 artışla 46,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,8 oranında artarak 327,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2017 yıl sonuna göre yüzde 0,6 oranında azalışla 36,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 2,1 oranında artarak 13,4 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 1 oranında azalışla 93,8 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 1,9 oranında artışla 110,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. - İSTANBUL