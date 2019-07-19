Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti

Türkiye'nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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