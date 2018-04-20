Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen Türkiye'nin Yöresel Tatları ve Ürünleri Fuarı'nda katılımcılar, 70 ilin lezzetlerini tatma imkanı buldu.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri tarafından, Atakum Belediyesi işbirliğinde Emek Parkı içinde açılan fuarda, Hatay sarması, Balıkesir zetinyağı, Aydın inciri, Kars peyniri, Afyon kaymağı, Kayseri sucuğu, Hakkari balı, Gaziantep baklavası gibi lezzetler beğeniye sunuldu.

Piyasa fiyatlarının altında satılan yöresel ürünlere Karadenizliler yoğun ilgi gösterdi.

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Türkiye'nin farklı bölgelerinden doğal ve organik ürünleri Samsun'da buluşturduklarını belirterek, "Türkiye'nin birçok yerinden gelen ürünler burada sergileniyor. 70 ilin lezzetleri Karadenizlilerin damak tadına sunuluyor. Ülkemizin kültürel ve lezzet zenginliğini vatandaşlarımızın görmesini istiyoruz." dedi.

OMÜ 3. sınıf öğrencisi Fatih Avcı da Türkiye'nin dört bir yanındaki lezzetleri tanıtmayı amaçladıklarını söyledi.

Fuara, Siirt'in yöresel ürünleriyle katılan Bülent Akça, en bilinen ürünlerinin Siirt fıstığı olduğunu belirterek, "Diğer fıstıklara nazaran daha iri, daha dolgun, açıklık oranı daha yüksek, yağ oranı daha düşük olduğu için tam kuru yemişlik bir fıstık. Aynı zamanda 2 bin 400 rakımda üretilen Pervari balımız var. Birçok değeri Anzer balından yüksek, bazı değerleri de eşittir. Bu yüzden değerli ve marka değeri yüksek bir bal fakat fazla bilinmiyor." ifadelerini kullandı.

Hakkari Şemdinli'nin beyaz balı



Bal üreticisi Hamit Teknegünay da Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ters laleden ürettikleri beyaz balı Karadenizlilerin damak tadına sunduklarını anlatarak, "Şemdinli balının içinde 8 bin 500 bitkinin tadı vardır. Beyaz bal üretimi, özellikle Şemdinli'de yapılmaktadır. Ters lale çiçeklerinden elde edilen bal, lezzeti ile marka haline gelmiştir. Balın antibiyotik değeri çok yüksek olduğu için dünyanın her yerine gönderiyoruz. Umarım Karadeniz halkı da balımızı beğenir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuar 10 gün açık kalacak.