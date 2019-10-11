Türkiye'nin yöresel lezzetleri Erzurum'da buluşuyor

11.10.2019 15:54

Erzurum'da, TÜYAP Anadolu Fuarları Anonim Şirketi, Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların destekleriyle coğrafi işaret belgeli 52 yöresel ürün "Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler" fuarında sergilenecek.

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 16-20 Ekim tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte, gıda, yöresel ürünler, unlu mamul teknolojileri, depolama, taşıma ve mağaza market ekipmanları tanıtılacak. Kentte ilk kez düzenlenecek fuarla, yöresel ürünlerin bilinirliliğinin artırılacak ve yeni pazarlara açılmaları sağlanacak.

Fuarla Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki coğrafi işaret belgeli 52 ürünün katılımcı firmalar ile sektör profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirmesi amaçlanıyor.

Söz konusu fuarda Erzurum'un yöresel ürünlerinden olan, cağ kebabı, kadayıf dolması, ayran aşı, şalgam dolması, su böreği, lor dolması, demir tatlısı, dut çullaması gibi yöreye has yemekler yapılarak bu ürünlerin püf noktaları hakkında ziyaretçiler bilgilendirilecek.

"Binlerce insan yeni tatlar için dünyayı geziyor"

TÜYAP Erzurum Bölge Müdürü Mert Gülnayın, yaptığı açıklamada, Türk mutfağının dünyanın sayılı mutfakları arasında yer aldığını söyledi. Türkiye'nin gastronomi turizmi için yeterli unsurlara sahip olduğunu ifade eden Gülnayın, şöyle konuştu:

"Tatil denince akla ne kadar deniz, kum, güneş gelse de yeme içme keyfine düşkün binlerce insan yeni tatlar deneyimlemek için dünyayı geziyor. Biz de TÜYAP Fuarcılık olarak zengin kültürel mirasından beslenen, İpek Yolu'nun geçiş güzergahında olan Erzurum'da bu yıl ilkini düzenleyeceğimiz Erzurum Gıda ve Yöresel Lezzetler Fuarımızı yapacağız."

Gülnayın, fuara Türkiye'nin birçok yerinden katılım olacağını belirterek "Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgelerinin yanı sıra İran'dan gelecek olan katılımcılarımızla ziyaretçilerimizi buluşturmayı amaçladık. Fuar boyunca düzenlenecek ikili görüşmelerle ekonomiye katkı, etkinliklerimizle de ziyaretçilerimize hoş vakit geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

Kaynak: AA