Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
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Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay - Haberler | Kültür Sanat

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtılıyor.

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Malazgirt Zaferi etkinliklerinde Türkiye'nin yöresel el sanatları kurulan stantlarda tanıtılıyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı" ve "Ahlat Millet Bahçesi"ndeki etkinlik alanında oluşturulan tanıtım stantlarında sergi açan el sanatkarları yörelerine özgü el sanatlarını ziyaretçilere tanıtıyor. Çoğunluğu Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından oluşan el sanatkarları bakırcılık, sedefçilik, bez bebekçilik, taş ustalığı, çömlekçilik, kilim örme, çinicilik, ahşap ve bastonculuk gibi alanlardaki hünerlerini stantlarını ziyaret eden ziyaretçilere sergiliyor. Stantları ziyaret eden vatandaşlar çeşitli yörelere ait el sanatlarını ustaların yönlendirmesiyle yapmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise el sanatlarıyla yapılan hediyelik ürünleri satın alıyor. Vatandaşlar ayrıca emniyet ve jandarmanın açtığı stantlara da büyük ilgi gösterdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının davetlisi olarak Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelerek Ahlat'ta stant açan halı-kilim ustası Meryem Atmaca, Bakanlığın Fethiye'nin yöresel kültürel değerlerini Ahlat'ta tanıtma fırsatı verdiğini belirterek, "Ben halı-kilim öğretmeniyim. Bakanlık sanatçısıyım aynı zamanda. Biz bu işi yöresine uygun, özelliğine uygun karakterize bir motif olarak işliyoruz, halen devam ettiriyoruz. Orta Asya'dan nasıl atalarımız geldi özelliğine uygun koyunun üzerinden yünlerini aldı, işledi, boyadıysa bizde yine aynı usulle geleneksel olarak bu kültürü Fethiye'de yaşatıyorum. 20 tezgahlı bir atölyem var. Tanıtımlarda da yurt dışında Paris'te, Avusturya'da, Tunus'ta, Gana'da her yerde tanıtma fırsatı buldum. Gerçekten çok kültürel bir değer olan halılarımızın gün yüzüne çıkması gerektiğine inanıyorum. Bu etkinlikler de bu açıdan çok faydalı" dedi.

Baston Ustası Refa Gökbulak da, "1071 Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü münasebetiyle organize edilen fuarda yerimizi aldık. Aylardır bunun için çalışıyorduk. Müthiş bir kalabalık var, ilgi var. Standımızda biz de Ahlat bastonlarını elimizden geldiğince tanıtmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor
Türkiye'nin yöresel el sanatları Ahlat'ta tanıtılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Özkan Olcay

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