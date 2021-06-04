Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?
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Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?

Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?
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Doğal gaz arama faaliyetlerinin gündem olması sonrası Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı konusu da merak edildi. Peki, Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor? Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar?

Akdeniz, Ege'de ve Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri sonrası Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar olduğu merak edildi. Peki, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACI NE KADAR?

Ülkemizde doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. İşte. Yıllara göre doğal gaz tüketim miktarları:

2019 doğal gaz tüketim miktarı:46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:50 milyar metreküp.

2017 doğal gaz tüketim miktarı:53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:47.9 milyar metreküp.

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