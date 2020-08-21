Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?
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Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?

Doğal gaz arama faaliyetlerinin gündem olması sonrası Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı konusu da merak edildi. Peki, Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor? Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar?

Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?
21.08.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.08.2020 09:17

Akdeniz, Ege'de ve Karadeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri sonrası Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar olduğu merak edildi. Peki, Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?

TÜRKİYE'NİN YILLIK DOĞAL GAZ İHTİYACI NE KADAR?

Ülkemizde doğal gaz tüketimi yıllara göre değişkenlik gösteriyor. İşte. Yıllara göre doğal gaz tüketim miktarları:

2019 doğal gaz tüketim miktarı:

46 milyar 835 milyon 429 bin metreküp.

2018 doğal gaz tüketim miktarı:

50 milyar metreküp.

Türkiye'nin yıllık doğal gaz ihtiyacı ne kadar? Türkiye 1 yılda ne kadar doğal gaz kullanıyor?

2017 doğal gaz tüketim miktarı:

53 milyar 857 milyon 136 bin metreküp.

2016 doğal gaz tüketim miktarı:

49.5 milyar metreküp.

2015 doğal gaz tüketim miktarı:

47.9 milyar metreküp.

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