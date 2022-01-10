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Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından incelediler

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Haberler | Güncel

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından inceledilerZONGULDAK Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim tırı Zonguldak'ta halkın ziyaretine açıldı.

ZONGULDAK (İHA) - Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından incelediler

ZONGULDAK Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerinin dijital sunumlarla anlatıldığı Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mobil İletişim tırı Zonguldak'ta halkın ziyaretine açıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital tırı Zonguldak Valiliği önünde ziyaretçilerini ağırladı. İç hacmi 40 metrekare olan ve yüksek teknolojiyle donatılan dijital tırda, sihirli ayna, üç boyutlu sanal kutu, Fatih Sondaj Gemisi'nin sunumu ve yerli insansız hava aracının simulasyonuna yer verildi. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri tırı gezerek bilgiler aldı. Tırın girişinde Vali Mustafa Tutulmaz'ın vücut sıcaklığı, stres durumu, nabız gibi verileri sensörlü kameralar vasıtasıyla ölçüldü. Ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Tutulmaz, "Bugün ilimizde 14 Ocak'a kadar misafir ediyoruz. Ülkemizin kültürel değerleri, milli değerleri, vizyon projeleri burada vatandaşımızın gözlemine sunuluyor. Onların ziyaretine açılıyor. Pandemi olduğu için seri bir şekilde bütün alanları da tam görme imkanımız olmadı. Vatandaşlarımız sakin geldiklerinde tek tek deneme imkanı olacak. Sizlerin vasıtasıyla herkesi tıra davet ediyoruz" diye konuştu.

Tır, 14 Ocak 2021 tarihine kadar Zonguldak'ta ziyarete açık olacak.

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından incelediler

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından incelediler

Türkiye'nin yerli ve milli teknolojilerini yakından incelediler

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