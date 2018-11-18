Türkiye'nin Yerli ve Milli İlk 'Yemekmatik' Kartı İzmir'de Tanıtıldı

TÜRKİYE Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından tamamen yerli ödeme sistemi ve altyapılar ile geliştirilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli yemek kartı 'Yemekmatik', aralık ayından itibaren üye iş yerlerinde kullanılmaya başlanacak.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu, yemek kartlarında oluşan kazanç ve gelirlerin ülke ekonomisine fayda sağlaması ve işletmelerin kurumsal ve bireysel müşterilerine kendi kartları ile hizmet sunmaları için geliştirilen Türkiye'nin yerli ve milli yemek kartı 'Yemekmatik'in aralık ayından itibaren üye iş yerlerinde kullanılmaya başlanacağını duyurdu. Üç yıl süren altyapı çalışmalarının ardından sektörde bankacılık kart altyapısında da geçen ilk yemek kartı olan 'Yemekmatik', üst düzey para ve data güvenliğinin yanında firmalara nakit ödemeye göre yüzde 90 vergi avantajı sağlamayı hedefledi. Yemek kartının yanında banka kartı olarak da kullanabilen Yemekmatik, Türkiye'nin e-para lisanslı ilk yemek kartı olma özelliğine sahip. Duyuruyu yapan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, "Bu yıl pilot bölgelerde testlerini yaptığımız Yemekmatik, kısa zamanda tüm üye iş yerlerimize yayılarak Türkiye'nin en geniş üye ağına sahip yemek kartı olacak. Aynı zamanda esnafın yemek kartı komisyonu ve ayrı bir cihaz maliyeti sorunlarına da çözüm olacak" dedi.

'130 BİN İŞYERİMİZİ KART SAHİBİ YAPACAĞIZ'

Toplantı salonunda davetli iş yerleri için karta başvurmalarına yönelik sözleşmeler dağıtıldı ve başvuruların kasım ayı sonuna kadar süreceği duyuruldu. 130 bin üyeye sahip olan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu'nu Başkanı Aykut Yenice, bu alanda faaliyet gösteren ve bu sektörde ön plana çıkan Fransızlara da atıf da bulunarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransız firmaları 25 yıldır kart parası, cihaz parası, data parası gibi şeylerle 2.5 milyar doları ülkelerine götürdü. Kendi ülkelerinde komisyon oranı yüzde 3'ken bize bu komisyonu yüzde 12'den kullandırdı. Başkan olduğumda ilk icraatım bir komisyon kurup bunlarla savaşmak oldu. Karşımızda her şeyi satın alabilecek bir dev vardı. Bugün o kuruluşlara diz çöktürüyoruz. 22 Kasım sabahından itibaren artık bu adamların son günü. Artık yüzde 6'dan fazla komisyon olmayacak. Kartımız yabancı değil, yerli ve milli olmalıydı. Mevcut kartlardan farklı olmalıydı. Bunları yapmayı başardık. Türkiye'nin yerli ve milli ilk kartı size büyük olanaklar sağlayacak. Bir yıl içinde federasyona bağlı 130 bin iş yerimizi kart sahibi yapacağız. Önümüzdeki süreçte bu karttan alınan yüzde 6 komisyonu tekrar size iade edeceğiz. Türkiye'nin en büyük kooperatifini kuruyoruz. Bunu da yaptığımız zaman yüzde 6'yı size yüzde 16 olarak geri vereceğiz."

- İzmir