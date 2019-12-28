Türkiye'nin yerli otomobilinin tanıtılması

28.12.2019 09:58 | Son Güncelleme: 28.12.2019 09:58

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye'nin yerli otomobiline herkesin sahip çıkacağına inandığını belirtti.

Vali Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtımı gerçekleştirilen otomobili ilk kez gören Türk milletinin mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Sınıfının en geniş iç hacimli, en yüksek performanslı ve en uygun maliyetli aracının üretildiğini ifade eden Bilgin, Türkiye'nin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü aktardı.

Her türlü oyunlara rağmen Türkiye'nin her alanda geliştiğini belirten Bilgin, "Tasarımıyla bataryasıyla şarj istasyonlarıyla bu otomobil projesiyle ülkemiz geleceğin dünyasına hazırlanıyor. Otomobilimizi en kısa sürede inşallah yollarda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA