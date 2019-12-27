Türkiye'nin yerli otomobili
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Türkiye'nin yerli otomobili

Türkiye tarafından üretilmesi planlanan iki elektrikli aracın prototipi, Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı.

27.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:47

tarafından üretilmesi planlanan iki elektrikli aracın prototipi, 'deki Bilişim Vadisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyuna tanıtıldı. Elektrikli yerli otomobilin 2022'de seri üretime geçmesi planlanıyor. Yerli elektrikli otomobil fabrikası Türkiye'nin otomotiv başkenti olarak bilinen Bursa'da kurulacak ve yatırım tutarı 22 milyar TL olacak.


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